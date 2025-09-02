Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Kalecisi Yahia Fofana ile Anlaştı

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Kalecisi Yahia Fofana ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Fransa Ligue 1 takımı Angers'tan Fildişi Sahili Milli Takım kalecisi Yahia Fofana'yı 3 sezonluğuna kadrosuna kattı. Fofana sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzaladı ve milli takım kampına katıldı.

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takım kalecisi Yahia Fofana'yı 3 sezonluğuna kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransa Ligue 1 ekibi Angers'ta forma giyen Fofana için kulüple anlaşmaya vardı. Kulüp ile yapılan anlaşmanın ardandan sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelen Fofana sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Fofana, sözleşme imzalamasının ardından Fildişi Sahili Milli Takımı kampına katıldı.

Geçtiğimiz sezon Angers forması ile Fransa Ligue 1'de 33 kez forma giyen Fofana, milli takımda 24 maçta görev yaptı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Elektrik kesintileri artık e-Devlet üzerinden ihbar edilebilecek

e-Devlet'ten bomba bir uygulama daha! Bugün hizmete başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde 1 dakikalık felaket! Mourinho'nun Fener'e istediği yıldıza büyük şok

Fener'e istediği yıldız 1 dakikada kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.