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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında VAR Juan Martinez Munuera görev yapacak

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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında VAR Juan Martinez Munuera görev yapacak
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Trendyol Süper Lig 7. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Juan Martinez Munuera olacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak, Munuera'ya AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Juan Martinez Munuera oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe, saat 19.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Juan Martinez Munuera oldu. Munuera'ya AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.

Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Sarper Barış Saka

16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Cihan Aydın

16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Gustavo Fernandes Correia

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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