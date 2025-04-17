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Çaykur Rizespor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma, pas çalışması ve taktik antrenman yapıldı. Sakat oyuncular Rachid Ghezzal ve Papanikolaou idmana katılmadı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili takım, Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou, idmana katılmadı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmayla ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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