Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman çıkan yeşil-mavililer, ısınma çalışması ile başlayıp, rondo ve kısa pas çalışmasıyla devam ettikleri idmanı çift kale maçla sonlandırdı.

