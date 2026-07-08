Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çalışmalarına devam etti.
Futbolcular, sabah yaklaşık 80 dakika süren antrenmanda ısınma, mobilizasyon ve core yaparken, akşam ki idmanda ise koordinasyon koşusu ve taktik çalışmalarıyla günü tamamladı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu