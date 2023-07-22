Çaykur Rizespor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki hazırlıklarını sürdürdü. İkinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman yapan takım, sabah antrenmanında denge çalışması ve çift kale maç yaptı. Akşam ise defansif ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki hazırlıklarını sürdürdü.
Karadeniz ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarında bugün çift antrenman yaptı.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sabah ilk antrenmanına çıkan futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı denge çalışması ve çift kale maçla tamamladı.
Mavi-yeşilli ekip, akşam saatlerinde ise defansif ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023