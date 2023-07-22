Çaykur Rizespor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki hazırlıklarını sürdürdü. İkinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman yapan takım, sabah antrenmanında denge çalışması ve çift kale maç yaptı. Akşam ise defansif ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.