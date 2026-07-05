Çaykur Rizespor, Emir Ortakaya ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Emir Ortakaya ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya teşekkür ederek yeni yolculuğunda başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Emir Ortakaya ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Emir Ortakaya'ya teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal