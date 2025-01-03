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Çaykur Rizespor'dan Ferdi Tayfur İçin Taziye Mesajı

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Çaykur Rizespor, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi.

Çaykur Rizespor, hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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