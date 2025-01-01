Çaykur Rizespor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda koordinasyon, 5'e 2 oyun, taktik ve duran top çalışması yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdmanda koordinasyon, 5'e 2 oyun, taktik ve duran top çalışması yapıldı.
Yeşil-mavili ekip, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor