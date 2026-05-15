Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Rizespor'da Sowe iki gol atarken, Beşiktaş'ta Jota Silva ve Cerny skoru eşitledi. Maçta bir gol VAR ile iptal edildi.
Stat: : Çaykur Didi
Hakemler: Asen Albayrak, Anıl Usta, Murat Şener
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı (Dk.86 Buljubasic), Olawoyin (Dk. 60 Papanikolaou), Mebude (Dk. 86 Emrecan Bulut), Laçi, Mihaila (Dk. 56 Augusto), Sowe (Dk. 86 Halil Dervişoğlu)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Yasin Özcan (Dk. 77 Rıdvan Yılmaz), Ndidi (Dk. 46 Olaitan) Cengiz Ünder (Dk. 46 Cerny), Asllani (Dk. 84 Salih Uçan), Orkun Kökçü, Toure, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 46 Jota Silva)
Goller: Dk. 18 ve Dk. 31 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 55 Jota Silva, Dk.62 Cerny (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk.14 Agbadou, Dk. 33 Cengiz Ünder, Dk. 37 Ndidi (Beşiktaş), Dk.63 Sowe, 90+7 Hojer (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 73 Teknik direktör Recep Uçar (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı, 2-2 berabere tamamlandı.
52. dakikada Beşiktaş atağında Jota Silva'nın ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Fofana gole izin vermedi.
55. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Jota Silva, ağları havalandırdı: 2-1.
62. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Olaitan'ın pasında topla buluşan Cerny'nin ceza yayının sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
81. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı.Orkun Kökçü'nün pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Jota Silva'nın şutu savunma tarafından engellendi.
90+2. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Mithat Pala'nın ortasında Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Asen Albayrak, VAR uyarısı sonucunda pozisyonu inceleyerek golü iptal etti.
Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.