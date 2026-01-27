Haberler

Çaykur Rizespor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman yapmaya başladı. Antrenman dayanıklılık koşuları ile tamamlandı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma ile başlayan antrenman, geniş alan oyunu ve dar alanda çift kale maçla devam etti.

Yeşil-mavili ekip, antrenmanı dayanıklılık koşusu ile tamamlandı.

Çaykur Rizespor'da Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Augusto'nun tedavisine sağlık ekibince devam ettiği öğrenildi.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
