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Çaykur Rizespor, Başakşehir ile berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, Başakşehir maçında 1-1 berabere kalarak lige başladı.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, bugün oynadığı Başakşehir maçında 1-1'lik sonuç alarak lige beraberlik ile başladı.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Başakşehir ile sahasında karşı karşıya geldi. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun başlangıç düdüğünü çalmasının ardından dakika 39'da Joao Figueiredo'nın şutuyla meşin yuvarlak filelerle buluşarak Çaykur Rizespor 1-0 geriye düştü. İlk yarının sonlarına doğru 45+5. dakikada Khusniddin Alikulov'un kafa golüyle Çaykur Rizespor durumu eşitledi. İkinci yarıda da iki taraftan gol sesi çıkmayarak skor 1-1 sonuçlandı. Yeşil-mavili ekip, ligdeki ilk maçında 1 puan alabildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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