Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Çaykur Rizespor, Hesap.com Antalyaspor'u 10. dakikada Laçi'nin penaltı golüyle 1-0 önde kapattı. İlk yarı boyunca Rizespor'un üstünlüğü devam etti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Oğuzhan Aksu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik, Storm, Ballet, Van de Streek

Gol: Dk.10 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada Çaykur Rizespor'da Mebude'nin ceza alanı içinde Doğukan Sinik'in müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Oğuzhan Aksu, penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0

33. dakikada Çaykur Rizespor atağında Mihaila'nın ortasında, kaleci Julian sağına uzanarak topu kornere çeldi.

38. dakikada serbest vuruşu kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Storm'un ortasında, meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal





