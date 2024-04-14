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Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 Yendi

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Trendyol Süper Ligin 32. hafta maçında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sol kanattan Altin Zeqiri'nin pasıyla topla buluşan Dal Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

23. dakikada Antalyapor'un atağında Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adam Buksa'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

34. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren İbrahim Olawoyin'in pasında kale önünde Altin Zeqiri meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyona ilk olarak ofsayt verilirken, hakem Emre Kargın pozisyonu VAR'da incelendikten sonra gol kararı verdi. 1-0

41. dakikada Jonjo Shelvey'in pasıyla topla buluşan Martin Michev, pasını ceza sahası içindeki Dal Varesanovic'e aktardı. Varesanovic'in vuruşunda kaleciden seken topu tekrardan karşılayan Minchev meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol kararı verilmedi.

Hakemler: Emre Kargın, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Khusniddin Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Jonjo Shelvey, Dal Varesanovic, İbrahim Olawoyin, David Akintola, Altin Zeqiri, Martin Minchev

Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Attila Mocsi, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Gustavo, Muammer Sarıkaya, Adolfo Gaich, Oumar Diouf, Güvenç Usta

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Helton Leite, Güray Vural, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Sam Larsson, Dario Saric, Jakub Kaluzinski, Ramzi Safuri, Van de Streek, Adam Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Ömer Toprak, Naldo, Erdal Rakip, Ufuk Akyol, Deni Milosevic, Emre Uzun, Zymer Bytyqi, Britt Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kart: Dal Varesanovic (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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