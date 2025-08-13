Çaykur Rizespor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde salonda başlayan antrenmanda ısınma ve kuvvetlendirme egzersizleri yapıldı. Sahada taktiksel rondo pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi devam eden Doğanay Avcı ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.