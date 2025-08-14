Çaykur Rizespor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen idmanın ısınma hareketlerinin ardından taktiksel rondo pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sahada taktiksel rondo pas çalışması yapan yeşil-mavililer idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. - RİZE
