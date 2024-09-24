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Çaykur Rizespor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan çalışmalarda dayanıklılık ve koordinasyon üzerine yoğunlaşıldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasının ardından koordinasyon hareketleri ile devam etti. Dayanıklılık koşusunun ardından idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Benhur Keser katılmadı.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

Trendyol Süper Lig Yerel Haberler İlhan Palut Rizespor Futbol Yaşam Spor

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