Çaykur Rizespor Alanyaspor Maçına Hazır

Çaykur Rizespor Alanyaspor Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maça hazırlanmak için antrenmanlarını tamamladı. Takım, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çeşitli çalışmalar yaptı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Tedavisi devam eden Doğanay Avcı takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi, yarın saat 21.30'da Alanyaspor ile yapacağı maç için bugün Antalya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı

"Bunu yapmayan tek anne olabilirim" diyerek tercihini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.