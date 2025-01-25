Çaykur Rizespor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenmanlarla maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 21. Haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 13.30'da Adana Demirspor'u ağırlayacak. Müsabaka öncesinde Çaykur Rizespor, bugün gerçekleşen ter antrenmanı, 5'e 2 çalışma ve şut alıştırması ile hazırlıklarını tamamladı.
Sarı kart cezalısı olan kaleci Grbic ve Mithat, Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor