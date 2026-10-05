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Çaykur Rizespor, 10 Ekim'deki Fenerbahçe maçı hazırlığını çift kale maçla sürdürdü

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Çaykur Rizespor, 10 Ekim'deki Fenerbahçe maçı hazırlığını çift kale maçla sürdürdü
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Çaykur Rizespor, 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Recep Uçar yönetimindeki antrenman çift kale maçla tamamlandı, yeşil-mavililer yarın hazırlıklara devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, geniş alan oyunu ve çift kale maçla tamamlandı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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