Üye Girişi
Haberler

Çaykaraspor Kulübü Başkanı Mustafa Koçin, Kaymakam Gürdal Erbek'i ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykaraspor Kulübü Başkanı Mustafa Koçin ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Gürdal Erbek'i ziyaret etti. Erbek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtirken, Koçin ise destekleri için teşekkür etti.

Çaykaraspor Kulübü Başkanı Mustafa Koçin, Kaymakam Gürdal Erbek'i ziyaret etti.

Koçin ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Erbek, ziyaret dolayısıyla memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Takımın şampiyonluk hikayesine tanıklık ettiğini belirten Erbek, yeni sezonda da şampiyonluk beklentisinde olduklarını vurguladı.

Koçin ise destekleri dolayısıyla Kaymakam Erbek'e teşekkür etti.

Heyet, daha sonra Belediye Başkanı Hanefi Tok'a da ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Spor

Spor Güncel Haberler

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title