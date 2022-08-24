Çaycumaspor'un yönetimi oluştu Spor Haberleri Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor, 45 gün aranın ardından yeni kulüp başkanı Bartınlı iş insanı Enes Eser oldu. Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor, 45 gün aranın ardından yeni kulüp başkanı Bartınlı iş insanı Enes Eser oldu. Kongrenin ardından ilk toplantısını yapan yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Kongre gününün ardından yeni yönetim kurulu ise hemen apar topar toplantısını yaparak 2022-2023 futbol sezonu öncesi yeni yönetim kurulu oluşturarak görev dağılımı gerçekleştirdi. Çaycuma Spor Kulübünün yeni yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu; Başkan Enes Eser, Başkan Yardımcısı Ferruh Yücel, Başkan Yardımcısı Ayfer Aydoğan, Eda Aldarı, Filiz Uzunal, Genel Sekreter Levent Çakmak, As Başkan Ferruh Yücel, Ali Köktürk, Genel Kaptan Ali Köktürk, Güvenç Altuğ, Mali İşlerde Cemile Albayrak, Serkan Akın, Emine Gegen, Levent Çakmak, Futbol Şube Sorumlusu Soner Uzunal, Muzaffer Özden, Diğer Branşlar Şube Sorumlusu Serkan Oral, Yalçın Nalbant, Levent Çakmak, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Sorumlusu Eda Aldarı, Taraftar İrtibat Sorumlusu Bayram Çorbacı, Eren Uzaldı, Alt Yapı Şube Sorumlusu: Eren Uzaldı, Furkan Cakır, Alt Yapı Koordinatörü Soner Uzunal, Muzaffer Özden, Halkla İlişkiler Seda Nur Çetinoğlu, Fatmanur Keskin, Mete Sağlam, Bayram Çorbacı, Hukuk İşleri Emine Gegen, Yeliz Akın, Kulüp Müdürü (Tesis Sorumlusu) Murat Meriç Güneş, Sait Altay, Günay Güney, Denetleme Kurulu İsmail Uzaldı, Selami Akyüz, Dündar Aytepe, Basın Sözcüsü Levent Çakmak, ASK Yönetimi Ali Köktürk, Furkan Çakır, Levent Çakmak. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Zonguldak Spor Haberler

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