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Çaycuma Yol Koşusu'nda Yıldızlar Geçidi

Çaycuma Yol Koşusu'nda Yıldızlar Geçidi
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 4. Yol Koşusu'nda milli atletler ve şampiyonlar bir araya geliyor. Veli Ballı, Gazi Aşıkoğlu gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda elit sporcu da parkurda yer alacak.

Zonguldak'ın Çaycuma liçesinde Veli Ballı, Gazi Aşıkoğlu, Levent Kuva gibi şampiyonların yanı sıra çok sayıda milli atlet, antrenör ve elit sporcunun katılacağı Çaycuma Yol Koşusu adeta yıldızlar geçidi gibi olacak.

Çaycuma 4. Yol Koşusu'nda katılımcı sayısı rekor düzeye ulaşırken, Türk atletizminin yıldız isimleri de parkurdaki yerini alacak. Veli Ballı, Gazi Aşıkoğlu gibi eski şampiyonların, Levent Kuva gibi rekortmenlerin, Fatma Arık, Remziye Erman, Gamze Altuntaş, Hasibe Demir, Hakan Çoban, Deniz Koyuncu gibi milli atletlerin, Firomsa Ararsa Huruse, Fetene Alemu Regasa, Oğuz Civan gibi elit sporcuların yer aldığı koşuya Özcan Güvendik, Şükrü Oğuzalp, Bilal Dülger, Erkan Akçelik, Salih Aytekin, Mustafa Atma, Metin Değirmenci, Mithat Şahin gibi atletizm sporunun Türkiye'deki duayen isimleri de destek veriyor.

Güven Göktaş'ın sunumlarını yapacağı Çaycuma 4. Yol Koşusu'nda, kategorisinde, dünya altıncılığı bulunan, özel sporcu Emrah Öztürk de yer alacak. Öte yandan Çaycuma Yol Koşusuna çok sayıda atletim kulübü de destek veriyor. İstanbul Atletizm Spor Kulübü, Fenerbahçe Atletizm Spor Kulübü, İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü, Ankara Masterleri Atletizm Spor Kulübü, Başkent Masterleri Atletizm Spor Kulübü, Tempo Atletizm Spor Kulübü, Enka Atletizm Spor Kulübü, Yıldırım Atletizm Sépor Kulübü, Serdar Bektaşoğlu Spor Kulübü, Çaycuma Bisiklet Atletizm Spor Kulübü, Bursa Maraton Atletizm Spor Kulübü destek verenler arasında yer alıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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