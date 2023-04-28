Caulker'dan hayrete düşüren itiraflar: Oyuncular devre arası sigara içiyordu, Sergen Yalçın yüzüme duman üfledi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Steven Caulker, Türkiye'deki günlerinde şahit olduğu ilginç olayları anlattı. Pek çok profesyonelin sigara içtiğini söyleyen Caulker, "Pirlo'nun antrenmandan sonra diğer İtalyanlar ile sigara içtiğini gördüm. Kaleciniz ve sağ bekiniz yanınızda sigara içince saygı seviyenizi korumak zor oluyor. Arkadaşlarım devre arasında soyunma odasını sigara dumanı ile kaplıyordu. Sergen Yalçın yüzüme duman üflemişti" dedi.

2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ancak resmi maç oynamadan kulüpten gönderilen Steven Caulker, Under The Cosh YouTube kanalında Türkiye'deki günleriyle ilgili birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu. Pek çok profesyonelin sigara içtiğini söyleyen İngiliz futbolcu, anlattıklarıyla hayrete düşürdü.

İşte Caulker'in açıklamaları:

"Türkiye'deki son 6 ayımda Andrea Pirlo ile çalıştım. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyordum ancak antrenmandan sonra diğer İtalyanlar ile sigara içtiğini gördüm.

"KALECİ VE SAĞ BEK SİGARA İÇİYORDU"

Kaleciniz ve sağ bekiniz yanınızda sigara içince saygı seviyesini korumak zor oluyor. Siz her şeyinizi verdiğinizi düşünüyorsunuz ama arkadaşlarınız sigara içiyor. Oyuncuların sigara içmesinin kültürel bir olay olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de bize yanlış gelen şey İtalyanlar için sorun değildi. Türkiye de aynı şekilde.

"SOYUNMA ODASINI DUMAN KAPLIYORDU"

Türkiye'ye ilk geldiğimde takım arkadaşlarım devre arasında soyunma odasını sigara dumanı ile kaplıyordu. Bunu ilk gördümde, 'Bu da ne böyle?' dedim.

"YÜZÜME DUMAN ÜFLEDİ"

Kulüpsüz kaldım. Tamirci olan bir menajer arkadaşım vasıtasıyla Türkiye ile kontak kurdum. Sergen Yalçın otelde karşıma oturdu. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları vardı. Yüzüme sigara dumanını üfledi. Antalyaspor'a geldiğimi sanıyordum ama Alanyaspor'a gelmişim."