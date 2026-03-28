Çatalcaspor U18 Takımı, İstanbul Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'nda oynamaya hak kazandı

ÇATALCASPOR U18 Takımı, U18 Ligi 2'nci Grubu lider tamamladı ve play-offta Siyavuşpaşa'yı yenerek İstanbul Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası'nda oynamaya hak kazandı.

Çatalcaspor U18 Takımı, U18 Ligi 2'nci Grubu 35 puanla lider olarak tamamladı. Play-off oynayan Çatalcaspor U18 Takımı, normal süresi 3-3 biten maçın penaltı vuruşlarında Siyavuşpaşa'yı 5-4 mağlup ederek İstanbul Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Çatalcaspor U18 Takımı, İstanbul Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk için mücadele edecek.

İstanbul'da şampiyon olarak Türkiye'de ses getirmek istediklerini ifade eden Çatalcaspor Altyapı Sorumlusu Bahadır Davran, "3 senedir bu şampiyonluğu hep kıl payı kaçırdık. Bu sene hedefimize nihayet ulaştık. Şimdi sıradaki hedefimiz İstanbul şampiyonluğu ve sonrasında Türkiye'de ses getirmek için Türkiye şampiyonluğu mücadelesi vereceğiz. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Biz her zaman hedefimizi, hayalimizi şampiyonluk olarak koyuyoruz. İlk hedefimize ulaştık. Şimdi daha çok çalışıp daha fazlasını başarmak istiyoruz. İlçemiz Çatalca içinde mücadele ediyoruz. Tabii ki her şeyden öte önceliğimiz çocuklarımızın başarısı ve bu başarıyla birlikte her birini futbol dünyasındaki kendi hayallerine kavuşturmak. Bu sene bu takımdan 4 oyuncuyu A takımımıza kazandırdık ve BAL liginde oynadılar. Umarım çok daha iyi yerlere gelirler. Bunun içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bize destek olan Çatalca Belediye'mize teşekkür ediyoruz" dedi.

