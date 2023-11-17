Haberler ›› Spor ›› Casper Excalibur'un düzenlediği CS2 Turnuvası kayıtları başladı

Casper Excalibur'un düzenlediği CS2 Turnuvası kayıtları başladı

Casper Excalibur'un düzenlediği Counter-Strike'ın yeni sürümü CS2 Turnuvası'nın kayıt süreci başladı. Turnuvada 128 takımın temsilcileri yer alacak ve ilk elemeler bugün gerçekleşecek. Turnuva finali Twitch üzerinden canlı yayınlanacak ve sürpriz konuklar da katılacak. Birincilik ödülü olarak Excalibur G870 Laptop, ikincilik ödülü olarak Excalibur G770 Laptop, üçüncülük ödülü olarak Excalibur 23.8 inç monitör ve oyuncu kulaklığı verilecek.