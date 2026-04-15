Basket Landes-Casademont Zaragoza maçının ardından

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçında Fransa'nın Basket Landes takımını 69-53 yenen ve yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi olan İspanya ekibi Casademont Zaragoza'nın başantrenörü Carlos Cantero,"Galatasaray'da Avrupa'nın ve dünyanın en iyi oyuncuları yer alıyor. Onları kontrol etmeyi iyi bilmeliyiz." dedi.

Cantero ile oyunculardan Aminata Gueye ve Ornella Bankole, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirten Cantero, "Maç sırasında birçok duygu yaşadım. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, sonuçtan da çok memnunum. Yarı finalde kazanacağımıza bugün olduğu gibi inanmalıyız. Galatasaray'da Avrupa'nın ve dünyanın en iyi oyuncuları yer alıyor. Onları kontrol etmeyi iyi bilmeliyiz." diye konuştu.

Aminata, zor bir maç olduğunu dile getirerek "Çok heyecanlı hissediyorum. Zor bir maçtı. Başardığımız için çok mutluyum. Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu biliyoruz ama çalışmak için 2 günümüz var. Bu turnuvada her şey mümkün. İyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Ornella ise yarı final mücadelesi için heyecanlı olduğunu anlatarak "Çok mutluyuz. Yarı final için çok heyecanlıyız. Hedefimize ulaştık. Galatasaray maçının zorlu olacağının farkındayız. Çok iyi oyuncuları var. İyi odaklanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.