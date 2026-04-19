Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali

İspanyol ekibi Casademont Zaragoza, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi üçüncülük maçında Spar Girona'yı 66-63 mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Salon: Prens Felipe

Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)

Casademont Zaragoza: Leite 20, Ortiz, Hempe 14, Fingall 12, Vorackova 4, Bankole, Flores, Oma 5, Hermosa 4, Gueye 7, Mawuli

Spar Girona : Jocyte 9, Holm 14, Quevedo 5, Coulibaly 4, Bibby 17, Guerrero 6, Pendande 6, Lopez 2

1. Periyot: 17-15

Devre: 34-36

3. Periyot: 57-48

İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi üçüncülük maçında İspanyol ekibi Spar Girona'yı 66-63 yendi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
