Çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Maestro ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu Maestro ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Öte yandan sarı-lacivertlilerin bu transfer için Alanyaspor'a yaptığı teklif de netlik kazandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta sahaya düşünülen isimlerden biri olan Maestro için yeni bir iddia ortaya atıldı.
MAESTRO İLE ANLAŞILDI
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Angolalı orta saha oyuncusu Maestro ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin, Corendon Alanyaspor ile pazarlıklara başladığı belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ BELLİ OLDU
Haberde, Akdeniz ekibinin Maestro için 6 milyon bonservis bedeli talep ettiği ancak Fenerbahçe'nin teklifinin ise 4.5 milyon euro olduğu aktarıldı. Teknik heyetin olumlu rapor verdiği Maestro'da pazarlıkların seyrine göre rakamın bonuslarla yukarı çekilebileceği ifade edildi. Alanyaspor'un, transferi bitirmekte kararlı olan Fenerbahçe'ye hafta içinde cevap vermesinin beklendiği vurgulandı.
1 GOL, 1 ASİSTLİK PERFORMANS
Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyunccusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.