Caroline Garcia, Fransa Açık'a 2. turda veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 5 numaralı seribaşı Caroline Garcia, Anna Blinkova'ya 2-1 yenilerek 2. turda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gün sabah seansındaki tek kadınlar 2. tur maçında, seyircisi önünde oynayan Garcia ile dünya 56 numarası Blinkova karşılaştı.

Blinkova, ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3 ve 7-5 alarak 2 saat 51 dakika sonunda bir üst tura yükseldi.

Klasmanın 69. basamağındaki Peyton Stearns ise 2017 şampiyonu Jelena Ostapenko'yu (17 numaralı seribaşı) 2-1 mağlup ederek 3. tura çıktı.

Jessica Pegula (3 numaralı seribaşı) ve Daria Kasatkina (9) da yollarına devam etti.

Erkeklerde ise 2021 finalisti Stefanos Tsitsipas (5), Roberto Carballes'i 3-0'lık (6-3, 7-6, 6-2) skorla geçerek 3. tur vizesi aldı.