Carlos Alcaraz Finale Yükseldi

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ATP Finalleri tekler yarı finalinde Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi yenerek finale adını yazdırdı. Finalde dünya 1 ve 2 numarası Alcaraz ile İtalyan Jannik Sinner karşı karşıya gelecek.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri tekler yarı finalinde İspanyol sporcu Carlos Alcaraz, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde tekler yarı final müsabakasında dünya 1 numarası Alcaraz, 8 numaralı seribaşı Auger-Aliassime'yi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek finale çıktı.

Diğer yarı final maçında ise İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Avustralyalı rakibi Alex de Minaur'ü 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Bugün yapılacak final müsabakasında dünya 1 ve 2 numarası Alcaraz ile Sinner karşı karşıya gelecek.

