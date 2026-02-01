Haberler

Avustralya Açık'ta Carlos Alcaraz şampiyon oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta Novak Djokovic'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Bu zafer, onun kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğu ve Kariyer Grand Slam'ı tamamlayan en genç tenisçi unvanını kazanmasını sağladı.

SEZONUN ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan finalde dünya 1 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile turnuvada 10 kez mutlu sona ulaşan Sırp tenisçi Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan taraf Djokovic olurken, Alcaraz ikinci setten itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Mücadelenin kalan bölümünde temposunu ve agresif oyununu koruyan genç tenisçi, dört set sonunda kupaya uzanan isim oldu.

Bu sonuçla kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu yaşayan Alcaraz, dört büyük turnuvanın tamamını kazanan nadir tenisçiler arasına girdi. 22 yaşında bu başarıyı elde eden İspanyol raket, erkekler tenisinde Kariyer Grand Slam yapan en genç isim olarak tenis tarihine geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest

Katliama tepkisiz kalmadılar: Bunun çok ciddi sonuçları olacak