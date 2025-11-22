Haberler

Carlo Holse, 2026 Dünya Kupası Hedefini Açıkladı

Güncelleme:
Samsunspor'un Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse, ülkesinin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmek istediğini belirtti. Bu sezon 7 gol atan Holse, milli takım davetinin kendisine bağlı olmadığını ifade etti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un Danimarkalı başarılı orta saha oyuncusu Carlo Holse, ülkesinin milli takımı ile Dünya Kupası'nda boy göstermek istediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un orta saha oyuncusu Carlo Holse, bu sezon attığı 7 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Avrupa'da ve ligde iyi performans sergileyen Samsunspor'un en önemli oyuncularından biri olan Holse, zaman zaman da Danimarka Milli Takımı'ndan davet alıyor. Holse, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesi adına forma giymeyi çok istediğini ifade etti.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğini üstleneceği 2026 Dünya Kupası'nda Danimarka forması ile boy göstermek istediğinin altını çizen Holse, "Ben de futbolcu olarak Dünya Kupası'nda Danimarka ile birlikte olmak isterim. Son maçlar için milli takımdan davet almadığım için bu durum bana bağlı değil. Sonuç olarak bu karar milli takımın vermesi gereken bir karar. Takım halinde ve ülke halinde oynadığımız son karşılaşmaları kazanamadığımız için büyük hayal kırıklığı da yaşıyoruz. Şimdi mart ayında oynamamız gereken play-off karşılaşmaları var. Umarım istediğimiz performansı gösterir ve istediğimiz sonuçları alırız" dedi.

Kendi pozisyonunda Süper Lig'de en beğendiği oyuncunun sorulması üzerine ise Holse, "Açıkçası benim açımdan cevaplanması zor bir soru. Alanyaspor'da Maestro Muanza adında bir futbolcu var. Kendisini çok ama çok beğeniyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
