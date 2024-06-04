Üye Girişi
Haberler

Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz sezon başında Cardiff City'nin başına geçen ve başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut, kulüp ile sözleşmesini uzattı. Cardiff City resmi sitesinden yapılan açıklamada, Erol Bulut ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir karar ile Cardiff City'nin başına geçen ve etkili bir performans sergileyen Erol Bulut yeni sözleşmeyi imzaladı.

SÖZLEŞMESİ 2 YIL UZATILDI

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada başarılı teknik adamın uzatılan sözleşmenin iki yıllık olduğu öğrenildi. Bulut 2 yıl daha Cardiff City'nin başında olacak.

49 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut'ta sözleşmesi hakkında "Burada, Galler'in başkentinde sizlerle birlikte geçireceğim süreyi uzatmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Kulübümüzü geleceğe yönlendirmek için bana güvendiği için Tan Sri Vincent'a teşekkür etmek istiyorum; Bunu yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve bana bu harika fırsatın sunulmasını takdir ediyorum" yorumunda bulundu.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Cardiff City Erol Bulut Spor Haberler

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası verildi

Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası verildi

 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi

FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title