Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
Geçtiğimiz sezon başında Cardiff City'nin başına geçen ve başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut, kulüp ile sözleşmesini uzattı. Cardiff City resmi sitesinden yapılan açıklamada, Erol Bulut ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir karar ile Cardiff City'nin başına geçen ve etkili bir performans sergileyen Erol Bulut yeni sözleşmeyi imzaladı.
SÖZLEŞMESİ 2 YIL UZATILDI
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada başarılı teknik adamın uzatılan sözleşmenin iki yıllık olduğu öğrenildi. Bulut 2 yıl daha Cardiff City'nin başında olacak.
49 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut'ta sözleşmesi hakkında "Burada, Galler'in başkentinde sizlerle birlikte geçireceğim süreyi uzatmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Kulübümüzü geleceğe yönlendirmek için bana güvendiği için Tan Sri Vincent'a teşekkür etmek istiyorum; Bunu yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve bana bu harika fırsatın sunulmasını takdir ediyorum" yorumunda bulundu.