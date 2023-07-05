Cardiff City, Dimitrios Goutas'ı kadrosuna kattı

Cardiff City kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada Yunan savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Goutas, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Hedeflerimize ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

Sizce Arda Güler hangi takımı tercih etmeli? — Haberler.com (@Haberler) July 4, 2023