Haberler

Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı

Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da oynanan Puerto Cabello – Portuguesa maçında yayıncı kuruluşun ekrana yansıttığı çapraz VAR çizgisi büyük tartışma yarattı.

  • Venezuela'da Puerto Cabello - Portuguesa maçında VAR ofsayt çizgisi çapraz şekilde gösterildi.
  • Çapraz VAR çizgisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve doğruluğu sorgulandı.
  • Gol kararı değişmedi ancak çizginin görüntüsü maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Venezuela'da oynanan Puerto Cabello – Portuguesa karşılaşmasında yayıncı kuruluşun ekrana yansıttığı VAR çizgisi futbol gündeminde büyük tartışma yarattı. Pozisyon sonrası gösterilen çizginin alışılmışın dışında çapraz şekilde çizilmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ÇAPRAZ ÇİZGİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası ekrana getirilen ofsayt çizgisi izleyenlerin dikkatini çekti. Yayıncı kuruluş tarafından çizilen çizginin neredeyse çapraz bir şekilde gösterilmesi futbolseverler arasında tartışma başlattı.

GOL KARARI DEĞİŞMEDİ

Pozisyonun ardından yapılan değerlendirmede gol kararı değişmedi. Ancak ekrana yansıyan çizginin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken çok sayıda kullanıcı çizginin doğruluğunu sorguladı.

GÜNDEM OLDU

Tartışmalı görüntü sosyal medyada hızla gündem olurken futbolseverler VAR uygulamasıyla ilgili yorumlar yaptı. Çizginin bu şekilde gösterilmesi, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

Sabırlar taşıyor! Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a ilk tepki
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Dünkü fb maçında ikinci gol aynısı idi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın ortasında kalan Arap ülkesi isyan etti: Bu büyük bir ihanet

Savaşın ortasında kalan Arap ülkesi isyan etti: Bu büyük bir ihanet
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler...
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede

Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede
Savaşın ortasında kalan Arap ülkesi isyan etti: Bu büyük bir ihanet

Savaşın ortasında kalan Arap ülkesi isyan etti: Bu büyük bir ihanet
İngiliz siyasetçiden gündem yaratacak iddia: İran 1000 ABD askerini öldürdü

İngiliz siyasetçiden olay Tel Aviv iddiası! Ölü sayısını bile verdi
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?