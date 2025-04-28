Cansu Özbay: 'VakıfBank'ta Uyum Sağlamak Kolay Değil'

ŞAMPİYONLUK coşkusu yaşayan VakıfBank'ın pasörü Cansu Özbay yaptığı açıklamada takım ruhuna ve sezon boyunca gösterilen mücadeleye dikkat çekti.

Final serisinin en iyi oyuncusu seçilmesi hakkında konuşan Özbay, "Final serisinin en iyi oyuncusu seçildiğim için çok mutluyum. Benim için çok zor bir sezondu. Çünkü çok sakatlık yaşamıştım. Ama sonunun şampiyonlukla bitmesi benim için çok anlamlı" şeklinde konuştu.

Takımın motivasyonu ile ilgili konuşan genç pasör, "Takımın motivasyonu çok iyi durumda çünkü Final-Four oynamak gerçekten her oyuncu için harika bir şey. Bunu çok zor şartlar altında gerçekleştirdik. Antrenmanlarımız çok iyi şekilde devam ediyor. Her gün çok çalışıyoruz. Eminim maç günü geldiğinde hazır şekilde maçta çıkacağız" dedi.

'GİOVANNİ'NİN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK'

Kötü başlangıç yapsa da sonunu başarıyla tamamladığı hakkında Özbay, "Yeni bir takım olduğunda birbirine alışma süreci zor oluyor. Bu yıl bizim için öyle oldu ama her zaman söylerim 'Vakıfbank'a geldiğiniz zaman Giovanni önderliğinde herkes çok iyi organize olup öyle güzel şekilde ruhunu ortaya koyuyor ki VakıfBanklı gibi oynamaya başlıyorsunuz' Onca yıldır başka takımda oynamamış gibi hissediyorsunuz. Bu durumda Giovanni'nin emeği çok büyük. Buraya uyum sağlamak her zaman kolay değil ama buradaki tüm oyuncular hem karakter olarak hem de yetenek olarak inanılmaz uyum sağladılar" ifadelerini kullandı.

'FİNAL SAYISINI UNUTAMIYORUM'

En unutulmaz anısını anlatan Özbay, "Final sayısını unutamıyorum. Çünkü bu sene o anın geleceğine inanmıyordum. Çok zordu açıkçası ve orada sadece dizlerimin üstüne kapaklandım orada şükrettim. Benim için çok anlamlıydı" dedi.

'ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Şampiyonlar Ligi hakkında düşüncelerini anlatan pasör oyuncu' "Bence seyirci için güzel maçlar oynanacak. Ülkemizi en iyi şekilde gururlandırmak istiyoruz. Finale kalıp kupa kaldırmak istiyoruz. Bunu söylemek için çok erken. Çok zor olacak ama dünyanın en iyi takımları ile karşılaşacağız. Keşke Fenerbahçe ve Eczacıbaşı da orada olsaydı ama şu an biz varız' açıklamasında bulundu.