Cansu Birgül ve Asude Sümeyye Konan, Uluslararası Havacılık Yarışması'nda Başarı Elde Etti

Uluslararası Havacılık Yarışması'nda Cansu Birgül dünya ikincisi ve Asude Sümeyye Konan dünya üçüncüsü oldu.

Orhangazi Havacılık Topluluğu üyesi gençler, Almanya'nın Tarp şehrinde yapılan F3K World Cup 2025 RC Planör yarışmasında Türkiye'yi başarı ile temsil etti . Genç kızlar kategorisinde Cansu Birgül dünya ikincisi ve Asude Sümeyye Konan dünya üçüncüsü oldular.

En fazla kadın sporcu Türkiye'den

6 sporcu ile Dünya Şampiyonası'nda yer alan milli takımın tamamını Bursa Orhangazili gençlerden oluşuyor. Güriş Sanayi Grubu şirketlerinden DÖKTAŞ'ın desteklediği havacılık milli takımı 29 ülkenin katıldığı yarışmada en fazla kadın sporcu ile temsil edilen ülke unvanını da 4 kadın sporcu ile Türkiye'nin kazanmasını sağladılar. - İSTANBUL