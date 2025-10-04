Cansel Özkan Dünya Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Haberler

Niğdeli sporcu Cansel Özkan, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 53 kilogram sıkletinde bronz madalya kazandı. 93 kilogram kaldırarak dünya üçüncüsü olan Özkan, Türkiye'yi gururlandırdı.

Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Niğdeli sporcu Cansel Özkan, bronz madalyanın sahibi oldu.

Norveç'in Forde kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Cansel Özkan, büyük bir başarıya imza attı. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen başarılı sporcu, kadınlar 53 kilogram sıkletinde mücadele etti. Özkan, koparma dalında 93 kilogram kaldırarak dünya üçüncülüğü elde etti.

Hem Niğde'nin hem de Türkiye'nin gururu olan Cansel Özkan'ın başarısının ardından Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu önemli başarısı ile hem Niğde'ye hem de ülkemize büyük bir gurur yaşatan sporcumuz Cansel Özkan'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

