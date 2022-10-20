Canlı yayında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşan Okan Buruk, büyük mutluluk yaşadı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, sahasında Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a oğlu Ali Yiğit canlı yayında sürpriz yaptı.

ALİ YİĞİT BABASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

49. yaş gününü kutlayan Okan Buruk'a oğlu Ali Yiğit canlı yayında üzerinde mum bulunan bir dilim pasta getirdi. O anlarda büyük mutluluk yaşayan deneyimli hoca, oğlunu başından öptü.

"O BİZİM UĞUR BÖCEĞİMİZ"

Okan Buruk'un mumları üflemesinden sonra dileği sorulan Ali Yiğit, "Şampiyonluk" cevabını verdi. Okan Buruk ise bu mutlu anın ardından, "Teşekkür ederim. O bizim uğur böceğimiz. Onun geldiği maçlarda galibiyetler alıyoruz onun yüzünden Ali Yiğit'e "Uğurböceği" diye ad taktık." ifadelerini kullandı.