Canlı yayında duygusal anlar! Yılmaz Vural, öğrencisinin acı haberini gözyaşları içinde açıkladı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da yıkılan bir binada enkaz altında kalan Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Katıldığı canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Vural, "Maalesef Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, enkaz altında kalan kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettini açıkladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ciddi etkiler yarattı.

CANLI YAYINDA AĞLADI

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın Deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden Haber alınamadığı açıklanmıştı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, enkaz altında kalan kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"AHMET'İMİZİ KAYBETTİK"

Yılmaz Vural, yaptığı açıklamada, "Ahmet'imizin cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı. Ahmet Eyüp Türkaslan hakkında açıklama yapan Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman ise "Maalesef Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı" diye konuştu.

EŞİ YARDIM İSTEMİŞTİ

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, paylaştığı video ile yardım talebinde bulunmuştu. Enkaz altından çıkarılan Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, gözyaşlarına hakim olamadığı videolu paylaşımında, "Ne olur Eyüp'e yardım edin. Dümdüz oldu burası." ifadelerini kullanmıştı.