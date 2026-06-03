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Bakan Ersoy, Aşkın Bak ve Erdoğan'dan açıklamalar

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, DHA üzerinden canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş'ın açıklamalarını DHA FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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