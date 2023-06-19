CANLI İZLE | TRT 1 milli maç izle! TRT 1 HD kesintisiz izleme linki! TRT 1 canlı maç izle!

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TRT 1 CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan TRT 1 kanalının frekans bilgileri şöyle:

•TÜRKSAT 4A

•Frekans 11794

•Polarizasyon V(Dikey)

•Sembol Oranı 30000

•FEC 3/4

TRT 1 canlı izlemek için TRT 1 CANLI YAYIN'a tıklayınız.

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