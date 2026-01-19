Haberler

Türkiye'de aktif cankurtaran sayısı 30 bini geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, yurt genelinde aktif cankurtaran sayısının 30 bini geçtiğini açıkladı. Cankurtarma branşında uluslararası yarışma düzenleyeceklerine vurgu yaptı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, yurt genelinde aktif cankurtaran sayısının 30 bini geçtiğini söyledi.

Federasyon tarafından Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda 15-18 Ocak'ta düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası için kente gelen Sağlam, sualtı sporları faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Federasyon olarak 12 branşta aktif olarak müsabakalar düzenlediklerine değinen Sağlam, "En kritik branşlardan birisi cankurtarma. Plajlarda, havuzlarda, otellerde, devlet kurumlarında gördüğünüz cankurtaranları biz yetiştiriyoruz. Katılımcıların yeterliliklerini biz yapıyoruz, sınavlarına girdikten sonra belgelerini veriyoruz." dedi.

Sağlam, geçen yıl ilk defa Türkiye'de cankurtaran yarışmaları düzenlediklerini, ardından Avrupa'da bu branşta müsabakalara katıldıklarını belirtti.

"Cankurtarma branşında iddialıyız"

Bu yıl Türkiye'de ilk defa cankurtarma branşında uluslararası bir yarışma düzenleyeceklerini vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Cankurtarma branşında iddialıyız. Birkaç sene içerisinde bu branşta şampiyon çıkaracağız. Aktif cankurtaran sayımız 30 binin üzerinde. Cankurtarma, bir sonraki olimpiyatlarda olimpik branş olacağı için ülkemizde çok sevileceğini düşünüyoruz. Bunun yanında aletli dalış, serbest dalış, sualtı ragbisi, sualtı hokeyi, zıpkınla balık avı, sualtı fotoğrafçılığı, sualtı hedef vurma gibi birçok branşımız mevcut."

Sağlam, cankurtaran hariç diğer branşlarda kayıtlı sporcu sayısının 20 binin üzerinde olduğunu, 300'e yakın kulüple ülkedeki en büyük dördüncü federasyon olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu