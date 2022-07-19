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Canikli sporcu Avrupa şampiyonasında

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Canikli sporcu Avrupa şampiyonasında

Canik Belediyespor Kulübü milli sporcularından Mübeyyin Parlak, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Canik Belediyespor Kulübü milli sporcularından Mübeyyin Parlak, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Üst Minik Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Canikli milli sporcu Mübeyyin Parlak, hazırlık çalışmalarını tamamlamak üzere milli takım kampına katıldı. Kastamonu'da düzenlen kampta çalışmalarını sürdüren milli sporcu, 10-21 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nda 44 kiloda mücadele edecek.

Başkan Sandıkçı başarılar diledi

Canikli milli sporcuya başarılar dileyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek milli sporcumuz Mübeyyin Parlak'ı tebrik ediyorum. Canikli sporcularımızın başarılarına şahit olmak, ülkemizi temsil ettiklerini görmek gerçekten bizleri gururlandırıyor. İnanıyorum ki başarılı sporcumuz bu şampiyonadan da zaferle dönecek. Sporcumuzun ailesini ve hocalarını canı gönülden kutluyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Boks ve Wushu branşlarında Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Mübeyyin Parlak, 2022 Wushu Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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