Canik Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Mustafa Eren Doğan, Dünya Şampiyonu Oldu

Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Mustafa Eren Doğan, 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Canik Belediyesi'nin ilçede spora yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ve projelerle milli takıma kazandırdığı sporcular başarıya koşmaya devam ediyor. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve Antalya'da düzenlenen 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda üstün performans sergileyen Canikli milli sporcular, madalyaları topladı. Şampiyona boyunca sergilediği mücadeleyle karşılaştığı tüm rakiplerini saf dışı bırakan Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Mustafa Eren Doğan dünya şampiyonu olurken, müsabakalarda gösterdikleri performanslarla Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Beyzanur Durmuş ikinci, Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Berkay Sezgin Demir ise üçüncü oldu. Şampiyona komitesi tarafından 'En teknik sporcu' ödülüne layık görülen Canikli milli sporcu Mustafa Eren Doğan'a ödülü kapanış programında takdim edildi.

Canik Belediyespor Kulübü sporcularını başarılarından dolayı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde yetiştirdiğimiz ve milli takımlarımıza kazandırdığımız sporcularımız yeni başarılara imza atmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Dünya Muaythai Şampiyonası'nda şampiyon olarak bizlere büyük sevinç yaşatan Canikli sporcumuz Mustafa Eren Doğan'ı ve azim dolu mücadeleleri ile dereceler elde eden Canikli milli sporcularımız Beyzanur Durmuş ve Berkay Sezgin Demir'i canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah sporcularımız başarılarına yenilerini ekleyerek bizleri gururlandırmaya devam edecek. Sporcularımızın yetişmesinde ve başarılarında katkı bulunan ailelerine, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN