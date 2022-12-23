Caner'den ters köşe! 34 yaşında gideceği lig herkesi şaşırttı
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Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılmıştı. 34 yaşındaki sol bek, İspanya La Liga ekipleriyle görüşüyor. Caner'e 3 kulüpten teklif geldiği öğrenildi.
Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in, Beşiktaş'la yarım sezonluk anlaşma yaptığı konuşulurken gündeme bomba gibi bir haber düştü. Caner Erkin'e Mallorca, Cadiz ve Getafe teklif yaptı.
Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Caner için bu üç kulübün teklif yaptığını yazdı. Daha önce Rusya'da CSKA Moskova deneyimi olan sol bek, 34 yaşında yeniden Avrupa'ya çıkmaya hazırlanıyor. Caner, 18 yaşında CSKA Moskova'da top koşturmuştu.
İstanbul'dan ayrılmak istemediği için Fenerbahçe'den sonra Karagümrük'le anlaşan Caner için tek pürüz bu konu. Ailesinin görüşü Caner'in transferinde belirleyici olacak.
Karagümrük'te bu sezon 12 maçta 6 asist üreten Caner'in kulüpten ayrılması herkese sürpriz oldu. Tecrübeli futbolcunun, teknik direktör Andrea Pirlo ile tartışma yaşadığı konuşulmuştu.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022