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Caner Erkin'in adresi belli oluyor! Eski kulübü ateşi yaktı

Spor Haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüpsüz olan Caner Erkin hakkında açıklamalar yaptı. Çebi, "Caner hırsını beğendiğim, sevdiğim bir oyuncu. İhtiyaç olursa bakacağız" dedi.

Karagümrük'le yolları ayıran Caner Erkin, Beşiktaş'a çok yakın. Sol bek arayışı olan Siyah-Beyazlılar için Caner Erkin en cazip aday olarak gözüküyor.

Beşiktaş, sezon başında transfer ettiği Masuaku ile yolları ayırmayı planlıyor. Caner'le ilk etapta 6 aylık mukavele yapılması gündemde.

Caner Erkin'in adresi belli oluyor! Eski kulübü ateşi yaktı

Basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Caner'e kapıları kapatmadı. Çebi, "Caner çok sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Var da diyemem yok da diyemem. İhtiyaç olması halinde bakılır" dedi.

Caner Erkin'in transfer olma ihtimali Beşiktaş taraftarlarını ikiye böldü. Caner'in Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittiği dönemde, "Doğuştan Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe bana kapılarını açmadı Inter'den ayrılınca" açıklamasını yapmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ahmet Nur Çebi Caner Erkin Beşiktaş Spor Haberler

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