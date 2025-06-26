Caner Erkin Eyüpspor'dan Ayrıldı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli oyuncu Caner Erkin ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Erkin'in takıma olan katkılarına ve liderliğine teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, tecrübeli oyuncu Caner Erkin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan, Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig'e yükselmemizin başrol oyuncularından olan kaptanımız Caner Erkin'e her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Caner Erkin."

Caner Erkin, geçen sezon 28 resmi maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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