Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi İkas Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin takımdan ayrıldı. Eyüpspor, Caner Erkin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, ''Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan, Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig'e yükselmemizin baş rol oyuncularından olan kaptanımız Caner Erkin'e her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Caner Erkin." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Eyüpspor formasıyla 28 maça çıkan tecrübeli oyuncu 5 asistlik performans sergiledi.